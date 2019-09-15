2019/09/15 | 10:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس أعلن الدفاع المدني في بغداد اليوم الأحد عن إخماد حريق نشب داخل مخزن للأجهزة الكهربائية في الكرادة وسط العاصمة.وذكر بيان رسمي تلقت “خطوة برس” نسخة منه أن “فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد حادث حريق نشب داخل دار متخذ كـمخزن للاجهزة الكهربائية في منطقة الكرادة قرب كنيسة مريم العذراء بمساحة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدفاع المدني يخمد حريقا بمخزن كهربائيات في الكرادة وكالة خطوة برس.

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