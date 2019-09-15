مجلس الوزراء يساوي موظفي العقود بالملاك الدائم

2019/09/15 | 10:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبارأعلن مجلس الوزراء العراقي، اليوم الاحد، شمول موظفي العقود بالامتيازات التي يتمتع بها موظفو الملاك الدائم.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الوزراء، اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، إن "المجلس قرر شمول موظفي العقود بتخصيصات قطع الاراض والقروض والكفالة والدورات التدريبية والمكافأت وغيرها من الامتيازات، علاوة على ذلك السماح للمتعاقدين رئاسة اللجان والمناصب التنفيذية، باستثناء الدرجات العليا وذلك بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء".

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