الحرس الثوري يعلن إستعداد بلاده لحرب شاملة

2019/09/15 | 10:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ النبأ للأخبارأكدت القوات الجوية الايرانية، إستعداد قواتها الميدانية لحرب شاملة بين إيران وأمريكا.

وقال قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني، أمير علي حاجي زاده، إن "إيران وأمريكا لا تنويان الحرب لكن القوات الميدانية على تماس في مياه الخليج، ويمكن للحرب أن تندلع"، لافتاً الى ان "جميع القواعد والسفن الأمريكية في المنطقة على بعد ألفي كيلومتر تقع في مرمى صواريخنا"،

ولفت الى أنه "بعد إسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة خلال شهر يونيو المنصرم "وجهنا صواريخنا نحو قاعدتي العديد في قطر والظفرة في الإمارات وبارجة أمريكية في خليج عمان"، مشيراً الى إن "قائد القوات الجوية في الحرس الثوري إلى أن احتمالية اندلاع حرب مع أمريكا كانت واردة "حتى لو استهدفت (الولايات المتحدة) أرضا خالية في إيران ردا على إسقاط الطائرة المسيرة".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة تجسس أمريكية في 20 يونيو المنصرم بمحافظة هرمزكان جنوب إيران.

وعلى خلفية الهجمات على سفن تجارية وناقلات نفط فقد ازداد التوتر مؤخراً بين إيران والولايات المتحدة في منطقة الخليج.

وكشفت تقارير إعلامية عن دراسة إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خيارات عسكرية للتعامل مع إيران ومخاوف متزايدة من اندلاع حرب في المنطقة، متهمتاً إيران بالوقوف وراء هذه الهجمات.انتهى/س

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