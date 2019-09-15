المرعيد يكشف عن موعد بدء اعمار جامع النوري والحدباء

2019/09/15 | 10:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- نينوى

كشف محافظ نينوى منصور المرعيد، اليوم الأحد، عن موعد الشروع بإعادة تأهيل جامع (النوري) في مدينة الموصل سيكون مطلع العام المقبل.

وقال المرعيد في

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