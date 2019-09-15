مصدر امني لـ

2019/09/15 | 10:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- البصرة

ذكر مصدر أمني في محافظة البصرة، الاحد، ان قوات الشرطة تمكنت من القاء القبض على احد تجار المخدرات خلال عملية امنية.

وقال المصدر لـ"لعهد

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