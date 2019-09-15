نائب: استقالة وزير الصحة رسالة واضحة بان الحكومة الحالية الاضعف والافشل

2019/09/15 | 10:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر النائب احمد الجبوري، الاحد، ان استقالة وزير الصحة علاء العلوان رسالة واضحة بان الحكومة الحالية "الاضعف والافشل".

وقال الجبوري في تغريدة له تابعتها السومرية نيوز، ان "استقالة وزير الصحة علاء العلوان دليل حرصه ونزاهته، وعدم تمسكه بالمنصب".

واضاف ان "هذه رسالة واضحة بان الحكومة الحالية هي الأضعف والأفشل مقارنةً بالحكومات السابقة"، مشيرا الى انه "الأجدر ان يقدم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي استقالته ويحفظ للعراق هيبتهُ وسيادته".

يذكر ان وزير الصحة علاء العلوان قدم اليوم الاحد، استقالته من منصبه، فيما قدم شكره للرئاسات الثلاث وللجميع على ما قدموه من دعم له.

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