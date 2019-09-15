بالوثيقة.. كيفية التقديم على الامتحانات الخارجية.. الغدير تنشر لكم الدليل

2019/09/15 | 10:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويشترط فيمن يقدم على الامتحانات الخارجية ان يكون بلغ الـ18 عشر ويتحمل دفع رسوم الاشتراك وحسب المرحلة..- الابتدائية..25 الف دينار- المتوسطة..50 الف دينار- الاعدادية..50 الف دينار انتهى..م.م

الوثائق...

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