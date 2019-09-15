ضبط عجلة محملة بمادة الحديد تم التلاعب بوصفها في المنذرية

2019/09/15 | 10:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاحد، ضبط عجلة محملة بمادة الحديد "البواري" تم التلاعب بوصفها مما سبب هدرا للمال العام بعد إنجاز معاملتها الجمركية بمنفذ المنذرية.

وذكر بيان للهيئة حصل عليه موقع "الغدير"، انه" تم ضبط العجلة خارج الحرم الجمركي عند بوابة الخروج من قبل سيطرة البحث والتحري وعند تدقيق المعاملة الجمركية تبين التلاعب في وصف البضاعة وان ما مثبت اصوليا أنابيب للصناعة مستطيلة الشكل والواقع بعد الكشف أنابيب ملحومة حلزونيا".واضاف، ان" المادة مشمولة بحماية المنتج المحلي وحسب قرار مجلس الوزراء وقيمة الرسم الجمركي 40% وما تم ترسيمه 15% ويعد تهربا وهدرا للمال العام، وكذلك واجب شمولها بفحص الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وعدم تقديم نموذج للمادة لغرض الفحص".واشار الى انه" تم إحالة ما تم ضبطه وفق محضر أصولي الى قاضي تحقيق خانقين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها".انتهى..م.م

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