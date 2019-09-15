2019/09/15 | 10:52

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الحلبوسي وبلاسخارت يصلان الى مخيم النازحين في عامرية الفلوجة

تأریخ التحریر: : 2019/9/15 10:48

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