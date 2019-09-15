وزير الداخلية يبحث مع محافظ واسط الوضع الامني في المحافظة

2019/09/15 | 10:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} استقبل وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، اليوم الأحد، وفداً من محافظة واسط ضم كلاً من المحافظ "محمد المياحي" وقائد الشرطة "علاء غريب" وعدداً من أعضاء مجلس المحافظة في مكتبه بالوزارة.

وذكر المكتب الاعلامي لوزير الداخلية في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إن "الوزير رحب بزيارة وفد محافظة واسط"، مشيراً إلى "أهمية أن تسهم مثل هذه الزيارات في تعزيز التعاون المشترك وادامة الاستقرار وتذليل كافة المعوقات".وناقش الياسري مع الوفد الزائر "الإوضاع الامنية ، والتطرق إلى الاجراءات التي ستتخذها وزارة الداخلية لإنجاح زيارة أربعين الإمام الحسين {عليه السلام} ، بالاضافة إلى توفير المتطلبات التي تحتاجها المحافظة".واكد الياسري إن "وزارة الداخلية تعمل وفق مبدأ احترام حقوق الإنسان وإبداء أكبر قدر من المساعدة" ، لافتاً إلى أنه "أصدر عدد من التوجيهات من شأنها التخفيف من معاناة المواطنين والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم." انتهى

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