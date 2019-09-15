صباب القهوة عند كوشنير يكلف بتنفيذ صفقة القرن…هزلت

2019/09/15 | 11:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسعد العزوني وجهه غض وإبتسامته هبلة ،وسيرهق المراهقة السياسية الهبلة في الخليج،عند الإجتماع به لمناقشة تطبيق مشروعهم القذر ،صفقة القرن من الناحية التمويلية حسب دورهم المرسوم لهم،فهم ومنذ أن جاء بهم المندوب السامي البريطاني بعد أن عثر عليهم في صحراء التيه اليهودي في صحراء العرب،ومكنهم في الجزيرة للتحكم في نفطها المكتشف عام 1905،ينعمون فقط …

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