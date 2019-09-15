محافظ كركوك يبحث الأوضاع الأمنية مع قائد الشرطة الأتحادية

2019/09/15 | 11:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري , مع اللواء الركن جعفر البطاط قائد الشرطة الأتحادية, الأوضاع الأمنية بالمحافظة , وسرعة عودة النازحين للمناطق المحررة .جاء ذلك خلال لقاء عقد بمبنى المحافظة حضره قادة الفرق الخامسة والسادسة والثالثة والألية للشرطة الأتحادية التي تنتشر قطعاتها خارج حدود مدينة كركوك ومدير استخبارات قيادة الشرطة الأتحادية وعضو مجلس […]

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