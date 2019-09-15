الحلبوسي يصل إلى مخيم النازحين في عامرية الفلوجة

2019/09/15 | 11:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اليوم إلى مخيم النازحين في عامرية الفلوجة.وذكر بيان لمكتب الحلبوسي ان : رئيس البرلمان وصل صباح اليوم الى المخيم يرافقه عددا من النواب والأمين العام لمجلس الوزراء ووزير الهجرة والمهجرين ورئيس صندوق إعمار العراق ومحافظ الأنبار وعددا من المسؤولين فيها وممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت؛ لبحث […]

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