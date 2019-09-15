الدايني تصارح الكتل السنية بـ

2019/09/15 | 11:26

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بغداد:سومر نيوز

اعتبرت النائبة عن تحالف القرار العراقي ناهدة الدايني، انضمام الكتل السنية الى تحالف الاصلاح والاعمار ...

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