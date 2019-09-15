2019/09/15 | 11:26
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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الدايني تصارح الكتل السنية بـ"الخطأ الكبير": القادم اسوأ ولنكن مثل الكرد) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
اعتبرت النائبة عن تحالف القرار العراقي ناهدة الدايني، انضمام الكتل السنية الى تحالف الاصلاح والاعمار ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الدايني تصارح الكتل السنية بـ"الخطأ الكبير": القادم اسوأ ولنكن مثل الكرد) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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