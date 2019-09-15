التربية: إجراء الدور الثالث للطلبة الراسبين من صلاحية رئاسة الوزراء

2019/09/15 | 11:26

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بغداد:سومر نيوز

أكدت وزارة التربية، الأحد، أن إجراء دور ثالث للطلبة الذين لم يحالفهم الحظ للنجاح في الدورين الاول والثا...

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