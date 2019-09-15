الحلبوسي يصل عامرية الفلوجة برفقة وفد كبير لهذا السبب

2019/09/15 | 11:26

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بغداد:سومر نيوز

وصل مجلس النواب إلى مخيم النازحين في عامرية الفلوجة.

وذكر بيان لمجلس النواب أن عددا من النواب يرافق ...

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