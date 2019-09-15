2019/09/15 | 11:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الاعمار والاسكان، اليوم الاحد، توقيع عقداً مع شركة كويتية لمد خط الانبوب الناقل لمشروع ماء البصرة الكبير.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعمار والاسكان توقع عقدا لمد خط الانبوب الناقل لمشروع ماء البصرة الكبير) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعمار والاسكان توقع عقدا لمد خط الانبوب الناقل لمشروع ماء البصرة الكبير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).