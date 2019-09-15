2019/09/15 | 11:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أُجريت دراسة استقصائية جديدة لمعرفة كيفية إدراك معاني الألوان المختلفة في جميع أنحاء العالم، ما أدى إلى ردود من زهاء 2200 شخص من أكثر من 50 دولة.وفي حين أن الإجابات كانت متباينة، إلا أن الناس اتفقوا على أمر واحد، وهو أن: اللون الأخضر يرتبط “عالميا” بالعالم الطبيعي (البيئي).ونُشر هذا الأسبوع ما يفيد ذلك

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استطلاع يكشف الاختلافات في إدراك معاني الألوان حول العالم وكالة صدى الاعلام للانباء.

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