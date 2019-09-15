باكستان تستدعي دبلوماسيين من أفغانستان والهند

2019/09/15 | 11:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الاحد، في بيان، إن الوزارة استدعت دبلوماسيا أفغانيا، بعد وقوع عدد من حوادث إطلاق النار على حدودها مع البلدين.

وأوضحت باكستان للدبلوماسي الأفغاني أن بلاده مسؤولة عن تأمين جانبها من الحدود.

واتهم مسؤولون أفغان في الأسابيع الماضية الجيش الباكستاني، بالمسؤولية عن عدد من حوادث إطلاق نيران المدفعية الثقيلة صوب أفغانستان.

كما استدعت باكستان دبلوماسيا هنديا أمس السبت، بعد ما قالت إن إطلاق نار من القوات الهندية عبر خط المراقبة في إقليم كشمير المتنازع عليه قتل امرأة مسنة في قرية بالاكوت.

وقال محمد فيصل المتحدث باسم الخارجية الباكستانية في بيان أمس السبت إن الهند تستهدف مناطق مدنية بشكل متعمد.

وتتهم الهند منذ فترة طويلة باكستان بدعم جماعات مسلحة تقاتل قوات الأمن الهندية في الشطر الخاضع لسيطرتها من إقليم كشمير، وهو ما تنفيه إسلام اباد.

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