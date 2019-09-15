الانواء الجوية تتوقع حالة الطقس للأيام الاربعة المقبلة: انخفاض في درجات الحرارة

2019/09/15 | 11:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الأحد، عن توقعاتها لحالة الطقس خلال الايام الاربعة المقبلة، مشيرة الى انخفاض ي درجات الحرارة.

وذكرت الهيأة في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "طقس يوم الاثنين، سيكون مشمسا مع ظهور بعض الغيوم، مع انخفاض قليل بدرجات الحرارة في جميع المناطق".

واضافت ان "طقس يوم الثلاثاء، سيكون مشمسا مع ظهور بعض الغيوم، دون تغيير في درجات الحرارة"، مبينا ان "يومي الأربعاء والخميس سيشهدان طقسا مشمسا مع بعض الغيوم، دون تغيير ايضاً في درجات الحرارة".

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