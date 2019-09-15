2019/09/15 | 11:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

بغداد/ سكاي برس

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم ، أن الوزير علاء الدين علوان، قدم استقالته إلى رئيس الحكومة عادل عبد المهدي اعتبارا من يوم الخميس 12 سبتمبر.

وفي نص الرسالة التي قدمها لعبد المهدي، أشار الوزير العراقي إلى تعرضه لضغوط سياسية ممن "تضرر من الإصلاح في الوزارة"، مبينا...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("استقالة" وزير الصحة العراقي .. والسبب في رسالة قدمها لــ عبد المهدي ..) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("استقالة" وزير الصحة العراقي .. والسبب في رسالة قدمها لــ عبد المهدي ..) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).