2019/09/15 | 11:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقرت أسعار صرف الدولار في بورصة الكفاح والأسواق المحلية اليوم، الأحد (15 أيلول 2019).وسجلت أسعار بورصة الكفاح – بغداد 120.350 ديناراً مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار ليوم أمس السبت.أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة: سعر بيع الدولار = 120.750 ديناراً.سعر شراء الدولار = 119.750 ديناراً.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ليوم 15-9-2019 الاحد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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