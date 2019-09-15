الاعلام الامني: القبض على متهم مطلوب والعثور على عبوتين في سامراء

2019/09/15 | 11:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني، الاحد، القاء القبض على متهم مطلوب والعثور على عبوتين ناسفتين في سيطرة الحويش بالمدخل الشمالي لمدينة سامراء.

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