عمليات بغداد: القبض على عدد من المتهمين بقضايا مختلفة بالعاصمة

2019/09/15 | 11:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات بغداد، الاحد، القاء القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة في العاصمة.

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