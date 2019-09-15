2019/09/15 | 11:36
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلنت مديرية مكافحة المخدرات في البصرة، الاحد، اعتقال على أخطر مروجي المواد المخدرة و ضبط بحوزته مواد مخدرة تقدر ب(١٥٠٠) غرام من مادة الكرستال المخدرة و(١٠٠)غرام من مادة الحشيشة في المحافظة.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال الخطر مروجي المخدرات في البصرة ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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