اعتقال الخطر مروجي المخدرات في البصرة

2019/09/15 | 11:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية مكافحة المخدرات في البصرة، الاحد، اعتقال على أخطر مروجي المواد المخدرة و ضبط بحوزته مواد مخدرة تقدر ب(١٥٠٠) غرام من مادة الكرستال المخدرة و(١٠٠)غرام من مادة الحشيشة في المحافظة.

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