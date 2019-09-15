2019/09/15 | 11:37

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وزارة الكهرباء توقع عقدا مع شركتي جنرال الكتريك وماس لتوسعة محطة بسماية

الاحد

15

أيلول

2019 :

11:33 am

16

وزارة الكهرباء توقع عقدا مع شركتي جنرال الكتريك وماس لتوسعة محطة

بسماية

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