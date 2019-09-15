علي البديري : تركيا رفضت التوقيع على اتفاق حصة العراق من المياه

2019/09/15 | 11:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال عضو لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية علي البديري ان : تركيا رفضت التوقيع على اتفاق حصة العراق من المياه بعد وصولها لمرحلتها النهائية بانسحابهم من الاتفاق .وقال البديري لوكالة وطن للانباء ان : الاسباب تتعلق بالجانب التركي فهم يريدون شيئا من العراق من جانب امني اويحاولون عقد صفقة كبيرة مع العلم ان تجارتهم […]

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