2019/09/15 | 11:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعرف سرطان الدم بأنه من أخطر أنواع السرطان التي تصيب الإنسان، حيث أن الكثير من المصابين به لا يتمكنون من اكتشافه في وقت مبكر لأنه قد لا يظهر أي أعراض حتى تفشي المرض.ويتكون سرطان الدم، أو كما يعرف بـ”اللوكيميا” في الأنسجة المسؤولة عن إنتاج خلايا الدم، والتي تشمل نقي العظم والجهاز اللـِّمفي.ويتكون سرطان

هناك تفاصيل اخرى بخصوص علامات في الجسم قد يدل وجودها على الإصابة بسرطان الدم وكالة صدى الاعلام للانباء.

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