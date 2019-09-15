2019/09/15 | 11:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخل لاعب فريق برشلونة أنسو فاتي تاريخ بطولة الدوري الإسباني بعد مشاركته في مباراة الأمس أمام فريق فالنسيا.وفاز البلوجرانا بخمسة أهداف مقابل هدفين في الجولة الرابعة من الليجا.وقدم أنسو فاتي أداءً مميزًا حيث سجل الهدف الأول وصنع الهدف الثاني الذي سجله زميله فرينكي دي يونج.وحسب شبكة “أوبتا” العالمية، فإن “أنسو فاتي هو أصغر لاعب

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أنسو فاتي يدخل تاريخ الدوري الإسباني بعد تألقه مع برشلونة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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