2019/09/15 | 11:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الاحد، عن الإجراءات المتخذة بشأن موضوع المخالفات الخاصة بتنفيذ العقد الخاص بمغذيي kv 33 المبرم مع إحدى شركات المقاولات العامة في كربلاء.وقالت الدائرة في بيان وتلقته وكالة صدى , انه “تم إحالة الموضوع كبلاغٍ إلى مكتب تحقيق كربلاء، الذي قام بدوره بستجيله كإخبار وعرضه على قاضي التحقيق المختص،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيئة النزاهة تفصح عن إجراءاتها بصدد مخالفات في عقد kv 33 بكربلاء وكالة صدى الاعلام للانباء.

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