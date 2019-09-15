وكالة: الهجوم على “أرامكو” السعودية نفذ من العراق

2019/09/15 | 11:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس أفادت شبكة “سي إن إن” الأمريكية الإخبارية بأن الاعتداء الذي استهدف أمس معملين كبيرين تابعين لشركة “أرامكو” في المملكة السعودية وتبنته جماعة الحوثيين اليمنية نفذ من العراق.ونقلت الشبكة اليوم الأحد عن مصدر مطلع على مجريات التحقيق في الهجوم الذي أسفر عن توقف 50% من إنتاج الشركة الحكومية السعودية قوله إن

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