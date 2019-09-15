العراق يحصد خمس ميداليات في بطولة آسيا للجوجتسو والسامبو

2019/09/15 | 11:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصد لاعبو المنتخب الوطني العراقي، خمس ميداليات ملونة في بطولة آسيا للجوجتسو والسامبو والمقامة منافساتها في العاصمة الهندية نيودلهي.وحصل البطل محمد نجاح على الميدالية الفضية في وزن ٥٧ كغم لفئة المتقدمين، فيما حصد البطل حسين رعد على الميدالية البرونزية في وزن ٦٥ كغم لفئة الناشئين، وحصل البطل احسان فلاح على الميدالية البرونزية في وزن

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