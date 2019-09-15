2019/09/15 | 11:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، الاحد، عن اغلاق مخيم للنازحين جنوبي الموصل، مبينة ان ذلك تم بعد عودة جميع الاسر النازحة الى مناطق سكناهم الاصلية في محافظتي صلاح الدين والانبار.وقالت الوزارة في بيان وتلقته وكالة صدى , انه “تم اغلاق مخيم الجدعة السادس التابع الى ناحية القيارة جنوب محافظة نينوى”، مبينا ان “ذلك جاء بعد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الهجرة تغلق مخيما للنازحين جنوبي الموصل وكالة صدى الاعلام للانباء.

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