شبكة أمريكية تنشر تقريرا عن استهداف “أرامكو” السعودية: الهجوم نفذ من العراق

2019/09/15 | 11:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق أفادت شبكة “سي إن إن” الأمريكية الإخبارية بأن الاعتداء الذي استهدف ، امس السبت، معملين كبيرين تابعين لشركة “أرامكو” في السعودية وتبنته جماعة الحوثيين اليمنية نفذ من العراق.ونقلت الشبكة عن مصدر وصفته بالمطلع على مجريات التحقيق في الهجوم الذي أسفر عن توقف 50% من إنتاج الشركة الحكومية السعودية قوله إن المعلومات […]

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