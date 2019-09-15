التربية: ليست من صلاحيتنا إجراء الدور الثالث للطلبة الراسبين

2019/09/15 | 11:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخباركشفت وزارة التربية، اليوم الاحد، إن إجراء الدور الثالث ليس من صلاحيتنا، وإنما هو من صلاحية مجلس الوزراء.

وذكرت الوزارة في بيان، اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، إن "إمكانية إجراء دور ثالث للطلبة الراسبين بالدور الثاني هي من صلاحيات رئاسة الوزراء، وان الوزارة مهمتها استلام قرارات رئاسة الوزراء وتنفيذها"، مؤكداً أن "التربية تؤكد وجود نسب عالية في نتائج الدور الاول والثاني لذلك لا داعي لمفاتحة رئاسة الوزراء بشأن اجراء الدور الثالث مادامت النسب جيدة".

وأشار الى أن "نسبة النجاح للثالث متوسط بلغت اكثر من 56% لذلك الوزارة ليست بحاجة لدور ثالث"، موضحاً أنه "لم يرد أي اشعار بهذا الموضوع من رئاسة الوزراء ولا توجد أي جهود مبذولة من أجل هذا الامر كون الوزارة لا تحتاج لأي دور آخر بحسب نتائج الدورين السابقين".انتهى/س

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