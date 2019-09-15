2019/09/15 | 11:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزيرالشبابوالرياضةد.احمدرياضيصلالرياضتلبيةلدعوةهيئةالشبابوالرياضةالسعوديةلبحثافاقالتعاونالمشترك

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الشباب والرياضة د. احمد رياض يصل الرياض تلبية لدعوة هيئة الشباب والرياضة السعودية لبحث افاق التعاون المشترك) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الشباب والرياضة د. احمد رياض يصل الرياض تلبية لدعوة هيئة الشباب والرياضة السعودية لبحث افاق التعاون المشترك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).