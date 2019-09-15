الحرس الثوري: قواعد أمريكا في مرمى صواريخنا

2019/09/15 | 11:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس قال قائد بالحرس الثوري الإيراني اليوم الأحد إن القواعد وحاملات الطائرات الأمريكية تقع في مرمى الصواريخ الإيرانية وذلك بعدما اتهمت واشنطن طهران بمهاجمة منشآت نفطية سعودية مما صعّد التوتر في منطقة الشرق الأوسط.وقالت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران إنها هاجمت يوم السبت منشأتين نفطيتين لشركة أرامكو السعودية على درجة

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