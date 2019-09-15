النزاهة تفصح عن إجراءاتها بصدد مخالفات في عقد kv 33 بكربلاء

2019/09/15 | 11:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء / خطوة برس كشفت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة اليوم الأحد عن الإجراءات المتخذة بشأن موضوع المخالفات الخاصة بتنفيذ العقد الخاص بمغذيي kv 33 المبرم مع إحدى شركات المقاولات العامة في محافظة كربلاء.وأكدت الدائرة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه “إحالة الموضوع كبلاغٍ إلى مكتب تحقيق كربلاء، الذي قام بدوره بستجيله كإخبار

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