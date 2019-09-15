برلماني يحذر من

2019/09/15 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

حذر عضو مجلس النواب هوشيار عبدالله، من تمرير قانون الجرائم المعلوماتية بصيغته الحالية، مبيناً ان تمريره يعني "دق" المسمار الاخير في نعش

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