أمازون تكشف عن الجيل الجديد من أجهزة Echo

2019/09/15 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة أمازون أنها سوف تعقد أواخر شهر سبتمبر الجاري حدثًا خاصًا يُنتظر أن تعلن خلاله عن منتجات جديدة.

وذكرت عملاقة التجارة الإلكترونية ، إنها ”

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