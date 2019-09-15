مفتش عام التربية يفتح تحقيقا باسباب تدني نسب النجاح

2019/09/15 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادفتح المفتش العام لوزارة التربية رائد كاظم الحداد، اليوم الاحد تحقيقاً للوقوف على أسباب تدني نسب النجاح في المديريات العامة للتربية في العراق كافة.

وقال الحداد في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه: إن “مكتبه بدأ بتشكيل اللجان التحقيقية لتباشر عملها في عموم المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات للوقوف على أسباب تدني نسب النجاح لهذا العام”.

وأضاف أن “اللجان التحقيقية ستتولى إجراء التحقيق، قد يشمل المسؤولين كافة من مدراء عامين ومدراء أقسام ومشرفين وإدارات مدارس للوقوف على أسباب التدني الواضح والملحوظ في نسب النجاح الأخيرة بهدف محاسبة المقصرين وتثمين جهود المتميزين وإحداث نقلة نوعية بالمعالجات لتداركها في السنوات المقبلة والارتقاء بالعمل التربوي”.

وأكد ان “وزير التربية سيقوم بتكريم إدارات المدارس المتميزة التي حققت نسب نجاح 100% لدعم جهود التربويين الذي حققوا نتائج متميزة خلال العام الدراسي الماضي”.

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