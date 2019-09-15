النزاهة تبين اجراءاتها بشأن مخالفات مغذي 33 kv بكربلاء

2019/09/15 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت الدائرة في بيان حصل عليه موقع "الغدير"، انه" تم إحالة الموضوع كبلاغٍ إلى مكتب تحقيق كربلاء، الذي قام بدوره بتسجيله كإخبار وعرضه على قاضي التحقيق المختص، وتم تسجيله كقضية جزائية".واضاف، ان" قاضي التحقيق قرر في 18- 6 - 2019 استقدام مدير فرع توزيع كهرباء كربلاء وعدد من المهندسين وفقاً لأحكام المادة "340" من قانون العقوبات، وقرر إطلاق سراحهم بكفالة بعد تدوين أقوالهم أصولياً".واوضح، ان" القضية الآن في مراحلها النهائية، وان إجراءاتها المتخذة في هذه القضية جاءت بعد قرار مجلس المحافظة تكليف المحافظ بتأليف لجنة تحقيقية بتاريخ (7/3/2017) من قسم الكهرباء في دائرة المشاريع بخصوص المشروع المذكور".واكدت الدائرة أن" التحقيق الإداري الذي أجرته كل من رئاسة مجلس كربلاء والمحافظة ورئاسة الادعاء العام أوصى بمقصريه مدير توزيع كهرباء المحافظة وعدد من المهندسين، لقيامهم بتأييد استلام المشروع استلاماً نهائياً وصرف مبلغ المقاولة بالكامل والبالغ (4,409,377,000) مليارات دينار، فضلاً عن قيامهم بتصفية حسابات المقاول، على الرغم من أن المشروع غير صالحٍ للعمل لغاية الآن، مما أدى إلى عدم الاستفادة منه".انتهى..م.م

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