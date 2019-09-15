2019/09/15 | 11:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حادث مروري غريب..تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لمجموعة من الصور تظهر فيها سيارة اجرة بعد سقوطها بحوض نافورة ساحة كهرمانة بمنطقة الكرادة وسط بغداد، فيما لم يخلف الحادث اي اصابات بشرية.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سقوط سيارة أجرة في حوض نافورة ساحة كهرمانة وسط بغداد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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