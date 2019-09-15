عضو بالمالية النيابية يتحدث عن مؤشرين باتجاه حل المشاكل مع كردستان

2019/09/15 | 11:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد عضو اللجنة المالية النيابية فيصل العيساوي، الأحد، أن هناك مؤشرين باتجاه الذهاب إلى حل المشاكل المالية والنفطية المتعلقة بكردستان، مبيناً أن الإقليم أرسل "دعوة شفهية" لذهاب وفد من بغداد إلى كردستان للاطلاع على جميع الحسابات والسجلات واليات الانفاق وحركة المال بالإقليم.

وقال العيساوي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "هناك مؤشرين يبشران بخير باتجاه الذهاب إلى حل المشاكل المالية والنفطية المتعلقة بإقليم كردستان"، موضحاً أن "المؤشر الأول كان من خلال اتفاق رئاسة البرلمان ورؤساء الكتل على أهمية تشريع قانون النفط والغاز بالفصل التشريعي الحالي".

وأضاف العيساوي، أن "حسم قانون النفط والغاز سينهي لنا مشاكل كبرى وهي مشكلة جولة التراخيص بالمحافظات الوسطى والجنوبية ومشكلة عقود النفط في إقليم كردستان"، مبيناً أن "المؤشر الثاني هو مجيء دعوة شفهية أمس من كردستان لذهاب وفد من اللجنة المالية النيابية وديوان الرقابة المالية إلى كردستان للإطلاع على جميع حساباتهم وسجلاتهم وآليات الأنفاق وحركة المال بالإقليم".وأكد العيساوي، أن "هذين المؤشرين بحال تعززا بخطوات إيجابية عملية على الأرض وهناك جو سياسي مهيأ لهذا الأمر فنستطيع الوصول إلى حل ولا يوجد شيء يضيع، وكل من يدعي أن لديه حقوق فهي مثبتة ويمكن إجراء مقاطعة بسيطة تتضح من خلالها الأرقام".





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