الحلبوسي : النصر على الإرهاب لن يكتمل دون عودة النازحين إلى ديارهم

2019/09/15 | 11:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ان: النصر على الإرهاب لن يكتمل دون عودة النازحين إلى ديارهم.وشدد خلال زيارته اليوم لمخيم النازحين في عامرية الفلوجة على ضرورة العمل بسرعة وجدية لإنهاء مشاكل النازحين اجتماعيا وأمنيا وسياسيا.وقال الحلبوسي : لا بدَّ أن نحتفل وبأسرع وقت بعودة آخر نازح وغلق آخر مخيم.وكان رئيس البرلمان […]

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