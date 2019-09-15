انجاز 90% من مطار كركوك الدولي

2019/09/15 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حققــــت الشــــركات المنفــــذة لمشــــروع مطــــار كركوك الدولي نســــبة انجــــاز متقدمة بوتائر عمل متسارعة شــــملت انشاء صالة

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