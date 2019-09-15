2019/09/15 | 11:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس نفى بيان رسمي للمكت ينفي العراق ما تداولته بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عن استخدام اراضيه لمهاجمة منشآت نفطيّة سعوديّة بالطائرات المُسيّرة ،ويؤكد التزامه الدستوري بمنع استخدام أراضيه للعدوان على جواره وأشقائه وأصدقائه وان الحكومة العراقية ستتعامل بحزم ضد كل من يحاول انتهاك الدستور ، وقد شكلت لجنة من الاطراف العراقية ذات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق ينفي استخدام اراضيه لضرب منشآت نفط سعودية وكالة خطوة برس.

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