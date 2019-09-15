وزارة الشباب تستعد لاقامة بطولة المراكز الوطنية بمشاركة اكثر من 400 لاعب

2019/09/15 | 11:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل دائرة شؤون الاقاليم والمحافظات بوزارة الشباب والرياضة ، الاستعداد لإنطلاق البطولة الثانية للمراكز الوطنية لرعاية الموهبة الرياضية بجميع الألعاب التي يحتضنها المركز، اواخر شهر ايلول الحالي.

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