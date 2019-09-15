2019/09/15 | 11:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادعد النائب عن كتلة سائرون النيابية بدر الزيادي ، ” استقالة وزير الصحة علاء العلواني طبيعية لعدم تقديمه شيء الى الوزارة طيلة السنة الماضية من عمر الحكومة “، متوقعا ان” عدد من الوزراء سيقدمون استقالتهم قبل استجوابهم داخل مجلس النواب “.

وقال الزيادي في تصريح لـ” كلكامش برس” ، ان” عمر الحكومة مضى عليها سنة كاملة دون تقديم انجازات واضحة” ، مبينا ان” الوضع العراقي حرج جدا خصوصا بعد خروجنا من حرب والحكومة تحتادج الى جهود استثائية لتقديم الخدمات “.

واشار الى ” وجود ضغوط كبيرة على الحكومة من قبل الكتل السياسية، والاحزاب من اجل الحصول على خدمات للشعب العراقي “، موضحا ان” الضغوط التي تمارس على الوزراء ليس من اجل تقديم الاستقالة وانما من اجل تقديم خدمة الى الشعب العراقي “.

واضاف ان” وزير الصحة لم يقدم شيء الى وزارته وهذا واضح من خلال زياراتنا الى المستشفيات البائسة “.

وتابع :” نتوقع ان تكون هناك استقالات قادمة لبعض الوزراء، قبل الشروع باستجوابهم داخل مجلس النواب”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توقعات باستقالة وزراء بحكومة عبد المهدي قبل “الاقالة”) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توقعات باستقالة وزراء بحكومة عبد المهدي قبل “الاقالة”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).