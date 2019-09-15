2019/09/15 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الصقور تدمر مخزنا لـ'داعش' اعد بالتزامن مع شهر محرم في عكر السعدان) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية الصقور تدمر مخزنا لـ'داعش' اعد بالتزامن مع شهر محرم في عكر السعدان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).